Entrate dello Stato crescono di quasi 19 milioni

Roma. Le entrate tributarie e contributive in Italia, il dato è reso noto dall’apposito Rapporto sull’andamento delle entrate, nel periodo gennaio-marzo 2022 evidenziano una crescita di 18.987 milioni di euro (+11,9%) rispetto all’analogo periodo del 2021. Viene evidenziata come significativa la variazione positiva delle entrate tributarie che sono di 15.471 milioni di euro (+15,4%). Importante si rivela anche la crescita di cassa delle entrate contributive che è di 3.516 milioni di euro, con un incremento del 5,9%.

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive.

Gettito delle imposte cresce del 13,7%

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato (+13.621 milioni di euro, +13,7%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.501 milioni di euro, +84,2%) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (+318 milioni di euro, +5,0%). Anche le entrate contributive registrano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto del trascinamento della ripresa economica registrata nel corso del 2021.