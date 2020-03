Esce Supercalifragili, il video di J-Ax e Annalisa girato in quarantena

Oggi è uscito il video di “Supercalifragili“, nuovo singolo di J-Ax feat Annalisa con la partecipazione di Luca di Stefano, giovane cantautore siciliano che ha partecipato al talent show “All Together Now”.

Il brano è tratto dall’album “ReAle“ pubblicato dal rapper milanese lo scorso il 24 gennaio e il cui titolo fa riferimento al suo vero nome: Alessandro Aleotti. L’artista ha inoltre annunciato che il prossimo 19 settembre 2020 al Mediolanum Forum ci sarà la prima data del suo concerto live intitolato “Il concerto ReAle“.

J-Ax e il figlio (Facebook)

Con un post su Facebook J-Ax ha annunciato l’uscita del video affermando: “Io e Hulk (nella foto il figlio è mascherato come il supereroe della Marvel) vi vorremmo dire che oggi alle 14 esce il video di Supercalifragili. Questo video è stato realizzato a Marzo 2020, in piena quarantena. Perché stare rinchiusi non ci impedisce di rimanere aperti agli altri. Perché rimanere separati, ci unisce ancora di più. Perché siamo italiani. E andrà tutto bene.“

Il testo del brano vuole comunicare che per trovare la felicità non basta la pillola di Mary Poppins ma è necessario affrontare le difficoltà della vita con maggior forza e determinazione anche quando ci si sente fragili.

Il video, che segue l’uscita del singolo avvenuta venerdì 20 marzo, nasce da un’idea di J-Ax, che ha scelto di realizzare il video con immagini interamente girate con il cellulare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. In gran parte dei casi è stata utilizzata la famosa app Tik Tok.

Nel videoclip sono presenti alcuni tra i più famosi influencer italiani: Fabio Rovazzi, Karen Kokeshi, Surry, St3pny, Anima, Jessica Brugali, Simone Berlini, Lorenzo Antonelli, Nicolò Robbiano, Giulia Costantino, Iamzangare e Danny Lazzarin.

Carlo Saccomando