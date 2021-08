Evacuazione a Kabul nel caos, americani sotto pressione

A meno di una settimana dall’ingresso dei talebani a Kabul, decine di migliaia di afgani cercano disperatamente di fuggire dal loro Paese, tramite un ponte aereo “difficile” di cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso che non può garantire “l’esito”.

Le immagini del caos all’aeroporto di Kabul non fanno che rafforzare ogni giorno la sensazione di impreparazione dell’operazione di evacuazione: strade paralizzate dalla folla, aerei cargo presi d’assalto, bambini gettati dai genitori sul filo spinato.

Di fronte alle critiche e alle polemiche che hanno agitato gli Stati Uniti dopo la vittoria lampo dei talebani, l’esercito americano ha diffuso delle fotografie che mostrano come i suoi soldati si prendano cura di neonati e bambini afgani all’aeroporto.

Un ponte aereo tra i più difficili della storia

Questo ponte aereo è “uno dei più importanti e difficili della storia”, riconosciuto venerdì 20 agosto 2021, nel suo secondo discorso televisivo Joe Biden, annunciando che dal 14 agosto 13.000 persone sono state evacuate dall’esercito americano. Migliaia di altri sono saliti a bordo di aerei, in particolare da paesi europei e dalla Gran Bretagna.



I soli Stati Uniti stanno pianificando di rimuovere 30.000 persone. La maggior parte degli sfollati sono cittadini americani ammessi dai talebani, ma molti afghani, specialmente quelli che hanno lavorato per gli Stati Uniti e sono in possesso di speciali visti di immigrazione per sé e per i propri cari, non possono accedere alla presidio americano protetto da più di 5.000 militari statunitensi.

Venerdì le evacuazioni dei civili sono state sospese per diverse ore a causa della saturazione delle basi americane nel Golfo, soprattutto in Qatar, dove si trovano migliaia di profughi. Gli Stati Uniti hanno ottenuto da Berlino il via libera affinché alcuni sfollati vengano diretti in Germania, dove gli Stati Uniti hanno numerose basi militari, tra cui il grande Ramstein e il suo importante ospedale militare.

Rassicurazioni talebane a parole ma non nei fatti

I talebani stanno cercando di convincere che non cercano vendetta sui loro ex nemici, promettendo “molte differenze” rispetto al loro precedente regno, tra il 1996 e il 2001, quando imposero una versione ultra severa della legge islamica che impediva alle donne di lavorare o studiare e puniva i ladri e gli assassini con pene sanguinose. Ma secondo un rapporto di un gruppo di esperti che lavorano per le Nazioni Unite, i nuovi padroni dell’Afghanistan hanno “liste di priorità” di afgani ricercati, i più minacciati sono militari, polizia e ufficiali dell’intelligence. Il rapporto afferma che i talebani stanno effettuando “visite mirate” alle persone ricercate e alle loro famiglie. I loro posti di blocco filtrano anche gli afgani nelle principali città e coloro che desiderano accedere all’aeroporto di Kabul.

I talebani hanno inoltre affermato di voler stabilire “buone relazioni diplomatiche” con tutti i Paesi, ma hanno avvertito che non avrebbero compromesso i loro principi religiosi. Cina, Russia, Turchia e Iran hanno lanciato segnali di apertura, mentre i Paesi occidentali restano cauti. Venerdì il presidente russo Vladimir Poutine ha invitato a prevenire il “crollo” dell’Afghanistan, criticando di passaggio la politica occidentale “irresponsabile” volta a “imporre valori stranieri”.