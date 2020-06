Family Act “Gli asili non sono meno importanti delle discoteche”

ROMA. “Per gli asili – aggiunge – non possiamo più aspettare: se riaprono le discoteche, com’è possibile non dare una risposta ai più piccoli? Chiedo alle ministre Bonetti e Azzolina più coraggio per delineare regole chiare e semplici che consentano la riapertura in sicurezza delle strutture”. Lo afferma la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.

“Bene che il governo abbia finalmente fatto partire il percorso del Family Act, con misure per le donne e per le famiglie. Ma ora alle donne e alle famiglie servono misure semplici e immediate: poter usare i congedi anche se hanno già ricevuto ammortizzatori sociali, avere i bonus centri estivi anche se hanno già sfruttato il congedo Covid, e soprattutto vedere riaperti gli asili nido e le scuole materne, e avere certezza sulla riapertura delle scuole a settembre. Per i congedi e i bonus con tante colleghe ho presentato un emendamento importante al Decreto Rilancio, e se il governo vuole davvero mettere al centro le esigenze delle madri lavoratrici e delle famiglie, quell’emendamento deve essere accolto e approvato”.