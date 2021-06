Far East Film Festival, il cinema d’Oriente si presenta a Udine

In questi giorni si sta svolgendo a Udine il Far East Film Festival, che è iniziato il 24 giugno e si concluderà il 2 luglio. Organizzata dal Centro Espressioni Cinematografiche (C.E.C.), questa manifestazione nacque nel 1999 ad Udine, diventando il maggiore festival europeo rappresentativo delle nuove tendenze della produzione cinematografica asiatica contemporanea.

Il festival, quest’anno alla 23esima edizione, non si sta tenendo come di consueto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ma al Visionario ed al Cinema Centrale, dove, al posto di una sala unica, ci sono più sale ed un’arena all’aperto. Le persone interessate possono prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale del festival, dove si trovano tre tipi di tagliandi, da scegliere in base alla quantità di film che si vogliono vedere.

I film asiatici più attesi del momento, le retrospettive e i protagonisti

Ogni anno, per nove giornate consecutive di proiezioni online e dal vivo, lo spettatore può godere dei più grandi successi della cinematografia dell’Estremo Oriente: Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, Filippine, Thailandia, Indonesia, Malesia, Cambogia e Vietnam, e non solo. È anche possibile vedere i film più popolari ed attesi del momento, seguire inedite retrospettive, dialogare con i protagonisti delle pellicole asiatiche e assistere ogni pomeriggio ad un incontro a tema sulla realtà del cinema asiatico.

Questo festival continua a perdurare anche dopo la sua conclusione, poiché in aprile, ogni anno, arrivano a Udine centinaia di appassionati, cinefili, studenti e giornalisti provenienti da tutt’Europa, ma anche importatori e distributori internazionali con lo scopo di sviluppare in futuro un mercato dell’audiovisivo asiatico per i film asiatici anche in Italia e in Europa.