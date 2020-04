Fase uno di riapertura in Danimarca, si rianimano scuole ed asili

DANIMARCA. La Danimarca accelera sull’allentamento delle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus dopo che gli ultimi numeri sull’impatto della pandemia nel Paese risultano oggi migliori del previsto, in particolare per i nuovi casi registrati.

Lo ha comunicato la premier danese Mette Frederiksen che aveva disposto già per domani la “fase uno di riapertura” con la parziale riapertura di asili e scuole materne. Lo riferisce la Cnn. Non è ancora chiaro nel dettaglio quali restrizioni verranno sollevate o alleggerite, la premier si riunirà questa sera con altri membri del governo per definire i dettagli, ha comunicato.