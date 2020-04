Fca, lunedì ripartenza parziale delle fabbriche

TORINO. L’Fca ha annunciato per lunedì la ripartenza parziale delle fabbriche. Ripartono lunedì la produzione del Ducato in Sevel e di alcuni reparti connessi per la componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori, dove si faranno anche le preserie prototipali della 500 elettrica nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo già autorizzate.

Lo ha annunciato Fca ai sindacati metalmeccanici. L’azienda seguirà la strada della autorizzazione prefettizia, informando il Governo.