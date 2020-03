Grande felicità per i colori azzurri. Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di combinata. L’azzurra ha ottenuto la matematica certezza del successo dopo l’annullamento della gara di La Thuile per troppa neve. Brignone resta in testa alla Coppa generale, ed è in corsa per quella di gigante, superG e parallelo.

Brignone racconta la sua emozione e si dice pronta per lo sprint finale: “Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un’emozione incredibile, come qualcosa che è caduto dal cielo”. Spiega che avrebbe preferito correre: “Avrei preferito giocarmela, ma al meteo non si comanda”. E visto che il prossimo fine settimana non si corre, aggiunge, ne approfitterà per allenarsi un po’ in parallelo, un po’ in gigante e un po’ in slalom e ripresentarsi allo sprint finale “con grande voglia”.

Norbert Ciuccariello