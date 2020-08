Ferragosto, il Ministro Lamorgese annuncia controlli più severi contro Covid

Roma. Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese annuncia per Ferragosto controlli più intensi per il rispetto del distanziamento. Particolari attenzioni saranno riservate alle spiagge e ai luoghi del divertimento e degli incontri.

Sono soprattutto i giovani a preoccupare il Ministro Lamorgese che evidenzia come siano i ragazzi a viaggiare maggiormente e a cercare il divertimento, per questo si rivolge in particolare a questa fascia di popolazione “ indirizzo un appello forte a loro, che penso dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie, affinché mantengano comportamenti responsabili. Purtroppo molti giovani sottovalutano i rischi ai quali si espongono”

I tutori dell’ordine hanno ricevuto dal ministero ordini specifici per i giorni caldi del Ferragosto? Lamorgese afferma “I prefetti disporranno controlli serrati nelle località turistiche e nelle aree cittadine maggiormente frequentate dai giovani”.

Le regole da osseravare sono sempre le medesime: distanziamento sociale, uso della mascherina e frequenti lavaggio delle mani.

Va bene richiamare l’attenzione alle buone pratiche e ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia contro il Covid, ma da più parti si ritiene che un serio pericolo arrivi dallo sbarco di profughi sulle coste del sud Italia. Dall’osservatorio privilegiato del Viminale, quale è la situazione? Il Ministro conferma che gli arrivi sono diminuiti negli ultimi giorni anche se spiega che la situazione in Tunisua è preoccupante. “Il Paese è in ginocchio a causa di una forte crisi economica e per questo Europa e Italia devono aiutarlo anche per evitare una forte emigrazione verso le nostre coste. E’ stata la forte crisi economica esplosa in Tunisia a spingere molti suoi abitanti ad affrontare un viaggio cosi rischioso”. Nonostante queste considerazioni c’è conferma che l’Italia ha ripreso ad effettuare rimpatri regolari con voli che avvengono 2 volte la settimana.