Festa della Musica in 575 città italiane e con migliaia di artisti

Roma. La Festa della Musica, che avrà come titolo “Squilli di musica e di vita” si svolgerà quest’anno il 21 giugno con sede centrale a Parma e vedrà coinvolte contemporaneamente 575 città italiane da Nord a Sud, con migliaia di concerti tenuti da 5638 musicisti.

La presentazione del grande evento, organizzato da Aipfm è avvenuta giovedi nella Sala della Crociera al Collegio Romano di Roma con la partecipazione del Presidente dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, Marco Staccioli, e del cantautore Edoardo Bennato, testimonial di questa edizione. In occasione della conferenza stampa il Ministro della cultura, Dario Franceschini ha detto “La Festa della Musica 2021 è il simbolo più forte della ripartenza intorno ai valori della cultura. C’è una grande voglia di musica: tutti hanno capito cos’è stata l’Italia con i teatri e i cinema chiusi, senza la prosa e la musica nelle piazze e nelle strade. Adesso tutto questo tornerà e sarà una vera ripresa”.

Una suggestiva esibizione dell’edizione passata



Il Ministro ha poi avuto parole per Edoardo Bennato “Lo ringrazio per quello che ha fatto negli anni: un impegno costante, di cui sono testimone diretto. Ricordo nitidamente una sua improvvisata al Buskers Festival di Ferrara agli inizi degli anni Novanta: l’affollamento fu tale che dovemmo interrompere il concerto. Tutto questo è la prova del suo amore per la musica, per l’innovazione e per la ricerca”.