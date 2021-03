Festival di Sanremo debutta tra alti e bassi: questa sera gara e tanti ospiti

Sanremo. E’ andata in archivio la prima serata, quella inaugurale della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che ha avuto momenti di grande spettacolo con Fiorello sugli scudi e Amadeus un po’ frenato. Vi sono però state anche situazioni che non hanno pienamente convinto, tra le quali la presenza un po’ sbiadita del calciatore Ibrahimovic, che è ancora alla ricerca di una sua identità in questa rassegna. Lo share è stato confortante, anche se non ha raggiunto la soglia critica del 50 per cento.

Rosario Fiorello è stato il mattatore della prima serata

Ma ora si volta pagina e si guarda avanti, alla serata di martedi 3 marzo. Ci sarà ovviamente tanta musica, ma non solo: gli ospiti della seconda serata del Festival, co-condotta da Elodie, raccontano anche storie di sport – come Alex Schwazer, il marciatore appena assolto dall’accusa di doping, e l’attaccante della Juventus e della Nazionale femminile di calcio Cristiana Girelli – e di teatro di impegno civile, come Antonella Ferrari, attrice testimonial dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Grande protagonista anche Laura Pausini che torna a Sanremo per con “Io sì” che l’ha vista trionfare ai Golden Globes.

E ancora, il Volo per l’omaggio a Ennio Morricone (accompagnato dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone), Enzo Avitabile per quello a Renato Carosone, Gigi D’Alessio con il nuovo singolo “Guagliune”, accompagnato da Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, giovanissimi esponenti della scena urban napoletana.

Un salto nel passato, invece, con Gigliola Cinquetti in “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”, Marcella Bella in “Senza un briciolo di testa e “Montagne verdi”, e Fausto Leali con “Mi manchi” e “Io amo”.

Il “quadro” di Achille Lauro, infine, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesco Barra sulle note rock ‘n roll di “Bam Bam Twist”.

Orietta Berti tra i concorrenti più attesi della II serata

Questi i concorrenti in gara nella serata di martedì 3 marzo, in ordine di apparizione sul palco dell’Ariston

Categoria Nuove Proposte

01 Wrongonyou; 02 Greta Zuccoli; 03 Davide Shorty; 04 Dellai



Categoria Campioni

Orietta Berti

La Rappresentante Di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random



Le 13 canzoni della sezione Campioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e al termine della serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni in competizione nella sezione Campioni.

Le 4 canzoni della in gara da parte dei rispettivi 4 Artisti della sezione Nuove Proposte e saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa dal pubblico tramite Televoto. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.