Festival di Sanremo: Gaudiano vince tra i giovani; questa sera gran finale

Sanremo. In attesa del gran finale di questa sera, sabato 6 marzo, il Festival di Sanremo ha emesso il suo primo verdetto, decretando il vincitore della sezione Giovani. La palma del successo è andata a Gaudiano, che ha trionfato con la canzone “Polvere da sparo”. Importanti riconoscimenti per altri due giovani artisti: Wrongonyou, con la canzone “Lezioni di volo”, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, mentre Davide Shorty, con la canzone “Regina”, ha vinto il premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web “Lucio Dalla”.

Oggi, sabato 6 marzo, il Festival di Sanremo si appresta a vivere la serata conclusiva della 71esima edizione, che passerà alla storia per essersi svolta solamente come evento televisivo, con i concorrenti costretti ad esibirsi di fronte a poltroncine vuote, che sono diventate protagoniste “vive”, grazie all’inventiva di Rosario Fiorello, che è il vero mattatore della rassegna.

I suoi monologhi e certi duetti con Amadeus, conduttore, direttore artistico e tutto fare, sono stati gli aspetti più appassionati dello spettacolo sanremese.

Di notevole cifra artistica il livello dei concorrenti, con alcuni debuttanti che hanno favorevolmente impressionato. In testa alla classifica, secondo pronostico, c’è Ermal Metal; alle sue spalle il torinese Willie Peyote, che è l’autentica rivelazione del festival. In vista della serata finale sembra essere lui il vero outsider per la vittoria finale. Verso le 2,30 di domenica mattina si saprà chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione canora.

Intanto gli amanti del festivaldisaremo si preparino a vivere una lunga serata e la prima parte della notte, assistendo all’esibizione dei 26 concorrenti e di numerosi ospiti d’eccezione.