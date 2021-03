Festival di Sanremo nel segno del rock: vincono i Maneskin

Sanremo. Sorpresa all’atto finale del Festival di Sanremo, dove per la prima volta nella sua lunga storia vince la musica rock. La palma del successo è andata al gruppo Maneskin che ha interpretato la canzone “Zitti e Buoni”. E’ un risultato che premia questa band, ma stravolge le previsioni, che davano per favoriti Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”, e Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”, che si sono classificati riuspettivamente al secondo e terzo posto.

La serata finale della settantunesima edizione del Festival di Sanrtemo è stata un inteminabile maratona con le esibizione dei 26 cantanti in gara e numerosi ospiti. Tra questi molto apprezzata sono stati l’evergreen Ornella Vanoni e i campioni dello sport: Alberto Tomba e Federica Pellegrini.

Amadeus e Fiorello, un tandem per il Festival di Sanremo

Alla fine felici e stremati Amadeus e Fiorello hanno commentato con soddisfazione l’andamento del festival, che per cinque sere ha tenuto banco nelle case degli italiani. L’ultima serata ha fatto registrare un pubblico di circa 14 milioni di telespettatori.