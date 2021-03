Festival di Sanremo: tutti sul palco i concorrenti giovani e big

Sanremo. Questa sera, con inizio alle 20,45, su Rai Uno va in scena al teatro Ariston la IV serata del settantunesimo Festival di Sanremo. Saranno nuovamente in gara tutti i 26 concorrenti con le loro canzoni sanremesi dopo la divertente e lunga serata di ieri, dedicata interamente alle canzoni più celebri del panorama italiano.

Fiorello – Amadeus binomio vincente

La serata si apre con la gara dei Giovani che porterà alla proclamazione del vincitore delle Nuove proposte. La sfida è tra:

Davide Shorty (Regina); Folcast (Scopriti); Gaudiano (Polvere da sparo) e Wrongonyou.

Ci sarà poi, come ogni sera un nutrito un parterre speciale di ospiti, con l’immancabile Rosario Fiorello e il debutto della giornalista Barbara Palombelli, il cui arrivo al festival ha suscitato polemiche davvero incomprensibili.

Superata la soglia dei

10 milioni di telespettatori

In termini di ascolti, per la prima volta nella serata di giovedi, il Festival di sanremo ha superato il tetto dei 10 milioni di telespettatori. Cosi Rai vince gli ascolti digitali – dati Auditel online – anche della giornata di ieri. Nella giornata di ieri il consumo della 71° edizione del FESTIVAL DI SANREMO rappresenta il 52% del totale tempo speso su RaiPlay e segna un più 70 per cento in termini di visualizzazioni on demand rispetto all’edizione del 2020.

Anche nella terza giornata della kermesse Sanremese si conferma il successo dell’edizione di quest’anno sulle generazioni più giovani che rispetto al 2020 segna un più 100 per cento sul target 14- 24 anni.

La terza serata del Festival 2021, inoltre, è stata la più commentata di sempre sui social con oltre 6 milioni di interazioni nelle 24 ore (+70%) rispetto alla stessa puntata del 2020.