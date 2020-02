Foibe, le celebrazioni per ‘il Giorno del Ricordo’

Oggi al via le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, la cui data è stata fissata a partire dal 2004 per commemorare gli infoibati e le migliaia di istriani, fiumani e dalmati cacciati dalle loro case tra l’8 settembre del 1943 e il 10 febbraio del 1947. Ad inaugurare ufficialmente l’importante ricorrenza la deposizione delle corone di alloro al monumento della Foiba di Monrupino (Trieste).

La cerimonia solenne a Basovizza

La cerimonia solenne avrà luogo al Sacrario della Foiba di Basovizza alla presenza, in qualità di rappresentanti del governo italiano, del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Inoltre presenzieranno all’evento il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e diversi parlamentari: fra questi, il leader della Lega, Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e gli esponenti dem, Luigi Zanda, Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, oltre al senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

È prevista la presenza di centinaia di studenti provenienti da diverse città d’Italia, nel ricordo delle drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Il programma delle celebrazioni a Roma

Con la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria hanno preso il via le celebrazioni in occasione della Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. Presenti il sindaco capitolino Virginia Raggi e il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli.

“Una sciagura nazionale“, l’ha definita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo“.

La giornata proseguirà alle ore 16 con un’intervento del presidente del Senato Elisabetta Casellati, nell’aula di palazzo Madama, per celebrare la cerimonia del ‘Giorno del Ricordo‘. All’evento parteciperanno e prenderanno la parola il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, Antonio Ballarin, e il professor Davide Rossi dell’università degli studi di Trieste.

Nel programma è prevista l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Coro dell’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” di Roma, diretto dal M° Alberto Antinori.

I tweet più significativi degli esponenti politici

Il Presidente #Mattarella al concerto celebrativo del "Giorno del #Ricordo" che commemora la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle #foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati pic.twitter.com/c87idcx17P — Quirinale (@Quirinale) February 9, 2020

Tempo fa sono stato con la mia famiglia a #Basovizza. Il Giorno del Ricordo contro le foibe significa educare le nuove generazioni. Quella tragedia è stata a lungo cancellata dalla storia. Voglio che tutti i ragazzi sappiano, ricordino, vigilino. Perché non accada mai più pic.twitter.com/DwJ6Noc6Ho — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 10, 2020

Grazie al Presidente Mattarella che alla vigilia del #GiornodelRicordo dei martiri delle #foibe condanna "sacche di deprecabile negazionismo" ancora presenti in Italia. Domani sarò a Monrupino e Basovizza per rendere omaggio ai nostri connazionali uccisi https://t.co/qHoCR0tW3a — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 9, 2020

A Monrupino (Trieste): ho portato un fiore, in memoria dei nostri connazionali gettati nell’abisso delle #foibe, barbaramente assassinati per una sola colpa: quella di essere italiani.

Perché questi orrori non si ripetano mai più. #giornodelricordo🇮🇹 pic.twitter.com/fL9avfIE84 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 10, 2020

Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. pic.twitter.com/6NqJ2h9shw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 10, 2020

All’Altare della Patria per rendere onore alle vittime delle foibe. Con la sindaca Raggi l’impegno per non dimenticare. #GiornatadelRicordo #giornatadellamemoria2020 pic.twitter.com/Be1SLmZGLb — David Sassoli (@DavidSassoli) February 10, 2020

#10febbraio – Foibe, lo sterminio degli italiani dell’Istria, della Dalmazia e di Fiume



ANCORA TROPPA IGNORANZA, ANCORA TROPPO SILENZIO



La foiba faceva sempre pensare al sangue, all’ossario, alla macelleria al lancio dei vivi e dei morti… https://t.co/xsvQrkJ1YR pic.twitter.com/wFTHuvlf3e — Lucia Borgonzoni (@BorgonzoniPres) February 10, 2020

