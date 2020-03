Fontana: “Sono preoccupato, oggi in Lombardia 2.500 nuovi contagi”

Si fa sempre più critica la situazione dei contagi in Lombardia, che nella giornata odierna ha registrato un aumento pari a 2.500 nuovi casi di contagio da Covid-19. A renderlo noto il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha precisato come al momento non siano ancora state effettuate analisi su quali zone siano più colpite.

“Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa – ha aggiunto – queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato“. Il governatore lombardo nel consueto punto stampa, in cui ha ricordato le indicazioni date il 27 febbraio dall’Iss, ha sottolineato come sulla questione tamponi siano state fatte speculazioni vergognose: “i tamponi si facciano solo ai sintomatici e per gli altri siano fuorvianti”.

“Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi” ha concluso Fontana evidenziando come siano state “rispettate le direttive“.