Francia, Macron confermato presidente. Draghi: “Splendida notizia”

Emmanuel Macron è stato confermato presidente della Francia. L’inquilino dell’Eliseo uscente ha conquistato il 58% dei voti nel ballottaggio con la leader dell’estrema destra Marine Le Pen.

La festa alla Tour Eiffel

La vittoria di Macron è apparsa chiara già poco più di un’ora dopo la chiusura dei seggi. E così partita la festa ai piedi della Tour Eiffel. L’arrivo del presidente rieletto, accompagnato dalla moglie, è stato salutato dalle note dell’Inno alla gioia, chiaro segnale dell’ispirazione “europea” di Macron. Per lui bagno di folla, tante strette di mano e poi il discorso dal palco allestito al centro a Campo di Marte.

“Sarò il presidente di tutti”

Macron esordisce ringraziando i suoi elettori, ma senza dimenticare chi si è astenuto o ha votato per la sua avversaria. “Sarò il presidente di tutti“, assicura, promettendo di dare risposte “alla rabbia di chi ha scelto l’estrema destra“. “Renderemo la Francia una grande nazione ecologica“, aggiunge, “senza lasciare nessuno indietro“. Il presidente quindi, conscio che “Molti mi hanno votato per bloccare estrema destra“, prova a dare un messaggio di unità: “Tutti insieme, uniti, potremo vivere meglio“.

Draghi: “Vittoria Macron splendida notizia per l’Europa”

Tra i primi a congratularsi con il rieletto presidente francese è stato Mario Draghi. “La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa“, scrive il presidente del Consiglio, che poi guarda già alle prossime sfide: “Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei“, per affrontare le grandi sfide dei nostri tempi, “a partire dalla guerra in Ucraina“.