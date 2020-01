PARIGI. Un uomo, nel primo pomeriggio ha accoltellato tre persone nel parco dipartimentale degli Hautes Bruyères a Villejuif, nella periferia sud di Parigi. Uno di questi è morto, mentre gli altri due feriti sono in condizioni gravissime, ricoverato in uno stato di “urgenza assoluta”, stando a quanto riportato i media locali. Morto anche l’uomo protagonista dell’attentato: è stato ucciso con tre colpi di pistola dagli agenti che si trovavano in zona e sono intervenuti.

Polizia di Parigi (Twitter)

Il presunto autore è stato neutralizzato vicino al supermercato Carrefour in avenue du Général-de-Gaulle, come ha confermato una fonte della polizia. Secondo quanto riferito, due agenti sono rimasti feriti. Una squadra di artificieri è stata spedita sul posto. Intanto sul web sono iniziati a circolare i primi video che ritraggono l’attentatore e l’intervento dei poliziotti per neutralizzare l’attacco.

MORE IMAGES appear of the #Villejuif terrorist attack, southern Paris



– 2 dead (including attacker)

– several injuredpic.twitter.com/to9fJlRfJs — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) January 3, 2020

Come riferiscono alcuni testimoni, pare che l’omicida nell’accoltellare le tre persone abbia urlato “Allah akbar”. Tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di una prima reazione a quanto avvenuto in Iran dopo l’uccisione del generale Soleimani.

Il sottosegretario all’Interno Laurent Nunez si è diretto immediatamente sul posto insieme al capo della polizia parigina Didier Lallement, mentre la polizia ha invitato i cittadini ad evitare la zona. Il parco e l’autostrada A6B sono stati chiusi. Franck Le Bohellec, sindaco di Villejuif, ha dichiarato: “In questi tempi difficili, rimaniamo uniti e attenti“.

Carlo Saccomando