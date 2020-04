Fratelli d’Italia in piazza con la Meloni e tutti i parlamentari a dare voce al “silenzio degli innocenti”

ROMA. Lo aveva già annunciato Giorgia Meloni “Non staremo con le mani in mano a guardare Conte che distrugge le categorie produttive della Nazione mettendo sul lastrico famiglie e imprenditori con i suoi decreti- diktat. E infatti ieri, Mascherine, tricolore e distanza di sicurezza, così hanno protestato Giorgia Meloni e tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia, nonché gli eurodeputati, davanti palazzo Chigi. Alcuni sventolando bandiere tricolore.

“Vogliamo sapere perché si parla di decreto aprile quando aprile é finito e siamo al 28 e la cig non è stata ancora pagata. Siamo qui per dare voce al silenzio di tanti, al silenzio degli innocenti” ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi davanti palazzo Chigi insieme con tutti gli esponenti di Fdi che hanno in mano dei cartelli, ognuno per una categoria e con su scritto “il silenzio degli innocenti”. Appena Meloni ha terminato di parlare tutti i parlamentari di Fdi hanno alzato in aria i cartelli.

La leader di Fdi ha insistito perché la “fase 2 sia votata in Parlamento, Giuseppe Conte non può continuare ad ignorare che questa sia una Repubblica parlamentare e gestire la crisi con un comitato, sempre più largo e composto da amici degli amici”. Aggiungiamo noi ci sarebbe anche un presidente della Repubblica a dover garantire sulla trasparenza e la collegialità che vanno verso la tutela della salute e del lavoro ma anche della garanzia democratico-parlamentare dello Stato.

Norbert Ciuccariello