Frutti esotici in estate per un pieno di energia

I frutti esotici in estate sono un ottimo alleato contro caldo e spossatezza. Sono infatti degli integratori naturali da poter gustare in spiaggia o a merenda. Di seguito troverete quali sono i 5 più comuni e le loro proprietà nutritive.

Frutti esotici in estate: l’ananas

Se siete stanchi e spossati, allora l’ananas fa al caso vostro. Questo frutto dalla polpa gialla è infatti in grado di stimolare il sistema immunitario, riacquistare nuove forze ed eliminare liquidi in eccesso. Grazie al suo bassissimo contenuto calorico -50 kcal per ogni 100 gr– è perfetto anche per tutti coloro che ci tengono a mantenere la forma fisica, soprattutto in estate.

Originario del Brasile, l’ananas è infatti povero di zuccheri e ricco di fibre, vitamina C e B6, oltre che magnesio, rame e calcio.

Grazie inoltre alla bromelina, di cui è ricco, ha un forte potere antinfiammatorio e diuretico rivelandosi così un alleato contro la cellulite.

Attenzione, però: questa sostanza è presente in maggior quantità nel gambo che in genere si tende a scartare. Per usufruire al massimo di tutte le proprietà, è bene mangiare anche il centro!

Il cocco

Il cocco è uno dei simboli dell’estate. Chi non ha mai ceduto alla tentazione di assaggiarne i pezzettini bianchi e freschi venduti dagli ambulanti che passano in spiaggia? Se vi siete lasciati indurre a tentazione, avete fatto bene!

Il cocco è in grado di reintegrare, infatti, molti dei minerali che si perdono con il sudore: magnesio, zinco, fosforo, ferro e rame. Questo frutto esotico ha quindi la capacità di stimolare il sistema immunitario ed equilibrare il sistema nervoso.

L’unica controindicazione è che le sue calorie per 100 gr sono abbastanza elevate (364 kcal): se sei a dieta, meglio limitarne l’utilizzo!

Cocco (Pixabay)

Frutti esotici in estate: l’avocado

Sebbene questo frutto sia presente durante tutto l’anno, l’estate è il momento ideale per inserirlo nella propria dieta. E’ infatti ricco di vitamine B, C, K ed E; essendo un grasso monoinsaturo, presenta anche Omega 3 e 6.

Contiene inoltre magnesio, zinco, fosforo e potassio in grandi quantità, aiutando così a mantenere la mente attiva e a reintegrare i minerali che si perdono con la sudorazione.

L’avocado è considerato un super-alimento e fa bene a cuore, cervello e muscoli, mentre aiuta a ridurre il senso di fame. Essendo tuttavia ricco di grassi, bisogna fare attenzione a non esagerare nelle quantità.

Il mango

Questo alimento di forma ovoidale, dai colori che ricordano il sole e l’estate, è perfetto per la stagione più calda dell’anno. Con le sue sole 53 calorie per 100 gr, è perfetto come ricostituente naturale e per combattere lo stress, oltre che essere un diuretico naturale. Mangiare questo frutto significa fare il pieno di vitamine: sono infatti presenti quelle del gruppo A, B, C, D, E, K e J! Niente di più adatto se si vuole prendere uno “snack” sotto il sole.

Attenzione però a coloro che hanno il diabete: questo frutto esotico tanto invitante, nonostante le calorie molto basse, è comunque ricco di zuccheri!

Papaya (Pixabay)

La papaya

Questo frutto dalle origini incerte, è un altro alleato contro la spossatezza estiva dovuta al caldo. E’ infatti ricca di antiossidanti in grado di combattere l’invecchiamento cellulare.

Costituita quasi al 90% di acqua, presenta anche le vitamine A e C che rinforzano il sistema immunitario e mantengono forti le ossa. Se si è a dieta, la papaya è molto consigliata grazie al basso apporto calorico – 43 kcal per 100 gr – mentre è ricca di fibre.

Frutti esotici in estate: conclusioni

I frutti esotici sono tantissimi e molto diversi tra loro, ma questi elencati di sopra sono molto comuni e si possono trovare con grande facilità in qualsiasi supermercato!

Introdurre questo tipo di alimenti nella propria dieta avrà dei grandi benefici per la salute: aiutano a trovare nuove energie per affrontare il caldo torrido, non fateli mancare nella propria cucina!