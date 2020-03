Gallera: “In Lombardia 17.713 malati e 1.959 vittime”

L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa, formiche i dati dell’ultimo bollettino in Lombardia: “Il bilancio dei contagi e delle vittime del coronavirus cresce ma in maniera inferiore rispetto a ieri: sono 17.713 i casi positivi (+1.433), 7.285 gli ospedalizzati, 924 le persone in terapia intensiva (+45)”.

Gallera evidenzia che il numero più allarmante riguarda quello dei decessi che salgono a quota 1.959, 319 in più rispetto a ieri. Il dato sulle vittime è quello in maggior crescita, mentre rallentano tutte le altre voci, che se secondo l’assessore per comprendere meglio il “trend servono i dati del fine settimana”. Infine ha invitato tutti i concittadini “a restare a casa”.