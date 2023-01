Il boom del gaming in Italia: numeri e panoramica

Il mondo del gaming in Italia sta toccando cifre mai raggiunte e ciò genera un interesse sempre maggiore da parte di numerosi investitori. Nel 2021, a livello globale, il gioco tramite smartphone è stato in grado di generare 116 miliardi di dollari. Non mancano gli studi in materia per poter cercare di intercettare nuovi interessi e capire verso dove si sta muovendo questo settore, come ad esempio quello pubblicato da AppsFlyer chiamato “State of Gaming App Marketing 2022”.

Per quanto riguarda il caso italiano, la crescita è costante anche se diversificata a seconda del dispositivo che si utilizza: nel caso di smartphone con sistema operativo iOS, si è verificato un aumento del 36% in termini di download, la crescita è stata invece del 9% per i sistemi operativi Android.

Spostando invece l’attenzione sugli investimenti da parte delle aziende operanti nel settore, gli Stati Uniti detengono il record e oltre la metà della spesa globale degli investimenti (14.5 miliardi allo scopo di attirare nuovi utenti) sono stati spesi proprio oltreoceano. Gli studi condotti, tuttavia, illustrano quella che potrebbe essere la sfida per il prossimo futuro: l’obiettivo sarà quello di andare a trovare un equilibrio tra la possibilità di monetizzare attraverso questi dispositivi e al contempo tutelare la privacy degli utenti salvaguardando i loro dati personali.

Sono sempre più numerose le applicazioni che permettono di giocare, tanto in modalità online quanto offline, a giochi di carte o altri più specifici legati alle sale da gioco. Altrettanto elevati sono i numeri riguardo a blog sul mondo del casinò e siti di esperti sul tema dei giochi, con le regole dei principali giochi e delle loro varianti, come nel caso del poker.

Un mondo strettamente legato a quello del gaming è quello degli eSports: un settore che si sta rapidamente ritagliando il proprio spazio anche in Italia e gode di un bacino di pubblico che è in costante aumento. Ad oggi si contano oltre 1,5 milioni di appassionati nella penisola ma i dati, se paragonati al contesto internazionale, non sono che destinati ad aumentare.

Il mondo degli eSports si ricollega anche a quello del betting: a livello globale questo tipo di scommesse è stato in grado di generare oltre 10 miliardi di euro. In Italia il settore non è ancora ugualmente sviluppato e l’indotto è di molto inferiore; tuttavia, si calcola un incremento nel medio periodo soprattutto grazie alle prossime Olimpiadi.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha recentemente annunciato la nascita della Olympic Esports Week, unicamente rivolta al mondo degli eSports. Sarà organizzata nel corso del 2023, in particolare dal 22 al 25 giugno e la location scelta è Singapore. Sarà un evento capace di generare grande attenzione mediatica in tutto il mondo e sarà la prima volta che i giochi online trovano un palcoscenico di così grande importanza. A sfidarsi saranno i più celebri gamer a livello internazionale e si contenderanno vere medaglie d’oro con finali pensate in presenza: un passo in avanti che permette di riconoscere in maniera incontrovertibile la crescita di questo settore.