Gasparri annuncia di aver fatto causa a Fedez

Se si trattasse della trama di un film il titolo non potrebbe che essere “Ci eravamo tanto odiati“. Oggi è andato in scena l’ennesimo capitolo della diatriba tra il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e Fedez, cantante e influencer tra i più famosi d’Italia.

Questa volta a scatenare il putiferio social è stato un Tweet di Gasparri nel quale ha annunciato di aver adito nuovamente le vie legali contro il famoso rapper: “Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui.”

Maurizio Gasparri

In riferimento alle parole scritte dal senatore forzista, Fedez ha replicato prontamente al messaggio dichiarando di non sapere il motivo per il quale gli sia stata intentata l’ennesima causa, tuttavia, ha voluto ricordare un’episodio accaduto qualche anno fa, nel quale l’ex vicepresidente del Senato ha pubblicamente offeso una ragazza minorenne per il suo aspetto fisico: ” Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi . Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua.“

Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi 😅

Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua. https://t.co/DvcsVbx0Pu — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

Pochi minuti dopo il cantante ha accusato Gasparri di pensare a futili polemiche, mentre dovrebbe concentrarsi su problemi molto più seri che affliggono il paese: “Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno.”

Come andrà a finire la querelle tra Fedez e Gasparri? Forse lo scopriremo nella prossima puntata di “C’eravamo tanto odiati“…

Carlo Saccomando