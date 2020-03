Si sta cercando di fare l’impossibile per convincere gli italiani dell’importanza di rimanere nelle proprie case. Alcuni dei messaggi più significativi arrivano direttamente dagli ospedali, nei quali personale medico è impegnato in prima linea nella dura lotta al contrasto del Coronavirus e rappresenta una tra le categorie più a rischio.

Come ad esempio quello del Policlinico San Martino di Genova, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la foto di una paziente, fortunatamente appena estubata. Il volto della donna è stato nascosto per ovvie ragioni di privacy, ma a testimoniare il dramma vissuto parlano i molti macchinari, il respiratore polmonare e il vestiario dei medici al suo fianco, coperti dalla testa ai piedi dai dispositivi di protezione personali, che li rendono quasi simili a degli astronauti in tuta spaziale.

Ospedale Policlinico San Martino di Genova (Facebook)

Colpisce positivamente la posa dei tre, due medici e paziente, che mostrano all’obiettivo il pollice alzato. Nonostante questa foto rappresenti un momento felice, il monito lanciato dall’ospedale è di fondamentale importanza: “Volete trovarvi nelle condizioni di questa paziente (appena estubata)? No?! e allora statevene A C.A.S.A! Perché diversamente l’unica corsa che farete sarà verso il reparto di rianimazione“, queste le parole che accompagnano il post su Facebook.

Norbert Ciuccariello