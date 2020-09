Giappone, Yoshihide Suga è il nuovo presidente del partito Liberal-democratico

L’attuale capo di Gabinetto Yoshihide Suga, ex braccio destro del premier giapponese uscente Shinzo Abe, è stato nominato presidente del partito liberal-democratico, un’investitura che con ogni probabilità lo vedrà diventare il prossimo capo dell’esecutivo nipponico.

Il 71enne Suga si è affermato con un’ampia maggioranza conquistando 377 dei 535 voti disponibili sull’ex ministro degli Esteri Fumio Kishida e l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba.

In qualità di presidente del partito alla guida della coalizione di governo, con una salda maggioranza in entrambe le camere della Dieta, Suga adesso dovrà essere confermato dai parlamentari riuniti in una sessione straordinaria prevista per mercoledì prossimo.