Giorgia Meloni: “Il governo non cerchi di rinviare le elezioni di settembre”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. “Il rischio di non svolgere queste elezioni per me non esiste. Noi non consentiremo che la maggioranza utilizzi il Covid per non rischiare di perdere elezioni che potrebbero non andare bene per lei.

Le elezioni si devono svolgere, stavolta noi siamo disposti davvero a fare qualunque cosa perchè adesso basta. Le elezioni il 20 settembre si svolgeranno”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a San Benedetto del Tronto.

Norbert Ciuccariello