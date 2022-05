Giro d’Italia, inizia oggi dall’Ungheria la caccia alla maglia rosa

Budapest. Oggi parte la 105esima edizione del Giro d’Italia. La corsa ciclistica inizia il suo lungo percorso dall’Ungheria per confermare la sua dimensione internazionale.

Al via del Giro d’Italia sono 176 i corridori che si daranno battaglia lungo l’arco delle 21 tappe con grandi nomi sia per quanto riguarda i favoriti per la classifica finale sia per quanto riguarda cacciatori di tappe e velocisti.

Prima tappa parte da Budapest

La prima delle tre tappe ungherese prenderà il via dalla Piazza degli Eroi di Budapest. La prima tappa sarà da Budapest a Visegrád su un percorso di 195 chilometri, al termine della quale verrà assegnata la prima maglia rosa.. Gli esperti per la tappa odierna danno per favorito l’olandese Mathieu Van der Poel, che non fa mistero del tuo obiettivo di aggiudicarsi la prima frazione. Ma dovrà difendersi dalle altre ruote veloci che sono agguerrite e numerose, soprattutto in questa fase iniziale della corsa.

Vittoria finale: nessun italiano tra i favoriti

Nel novero dei favoriti per la vittoria finale, purtroppo non viene indicato alcun italiano e le residue speranze di un piazzamento sul podio sono riposte nell’ “eterno” Vincenzo Nibali, in attesa che qualche giovane si metta in mostra.