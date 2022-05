Giro d’Italia: vince Hirt e Carapaz resta in maglia rosa

Aprica. La XVI tappa del Giro d’Italia, è stata vinta per distacco dal cecoslovacco Jean Hirt. In quella che si annunciava tra le frazioni più faticose perché si sono scalate montagne storiche come Crocedomini e Mortirolo, il vincitore ha preceduto sul traguardo dell’Aprica di una decina di secondi Arensman, il quale ha sopravanzato di circa 1 minuto il gruppetto della Maglia Rosa Carapaz, comprendente tutti i migliori. Staccati di una quarantina di secondi la maglia bianca Almeida e di un minuto Vincenzo Nibali, che si sono staccati negli ultimi chilometri della salita di cima Santa Caterina.

La pioggia ha frenato Nibali

Da parte del campione siciliano non vi è stato alcun recupero nella discesa verso Aprica a causa di una fastidiosa pioggerellina che ha reso molto scivoloso il manto stradale. Nibali, che è il più forte nelle discese tecniche, non ha voluto correre rischi e lo svantaggio è rimasto immutato

Classifica generale

Nella classifica generale Carapaz è in testa con soli 3” di vantaggio su Hindley e poco di più su Almeida e Landa. Ottimo quinto e primo degli italiani Vincenzo Nibali, staccato di 3′ e 40″, che precede di soli 8″ Domenico Pozzovivo