Governo, accordo sui balneari, indennizzi decisi da un decreto

La maggioranza ha trovato l’accordo sulle concessioni balneari, la riforma contenuta nell’articolo 2 del Disegno di legge sulla Concorrenza. Il via libera arriva dopo settimane di stallo. Il provvedimento, la cui approvazione è quindi in ritardo rispetto ai piani del governo, è considerato fondamentale dal presidente del Consiglio Mario Draghi per l’attuazione del Pnrr.

L’accordo sugli indennizzi ai gestori balneari

Il disegno di legge prevede la messa a gara dei permessi di gestione delle spiagge. Un liberalizzazione fortemente contestata dagli attuali gestori degli arenili. A loro dire, c’è il rdi perdere gli investimenti effettuati negli anni scorsi a favore di multinazionali o fondi di investimento. Una opposizione fatta propria ad esempio dalla Lega e da Forza Italia, che hanno di fatto bloccato l’iter del ddl chiedendo un testo condiviso. Con l’intesa trovata, si prevede un indennizzo per i concessionari che dovessero perdere la concessione dopo la gara. In realtà si tratta di un ulteriore rinvio, perché l’entità degli indennizzi e i criteri per stabilirli sono demandati ad un apposito decreto attuativo del governo. Resta fissata al 31 dicembre 2023 la data entro la quale saranno messe a gara le concessioni balneari, con possibilità di rinvio di un anno in caso di contenzioso.

Ora avanti con il ddl Concorrenza

Accordo a metà che però permette al ddl Concorrenza di riprendere il cammino parlamentare e di essere approvato nelle prossime settimane senza ricorso alla fiducia. Il presidente Draghi la scorsa settimana aveva convocato un Consiglio dei ministri-lampo apposta per farsi autorizzare a la richiesta di mettere la fiducia sul provvedimento.