Governo Draghi vara un nuovo piano: buono per studenti e pendolari

Roma. Il governo estende gli aiuti economici ad altre fasce di cittadini. Lo fa con aggiustamenti tecnici al bilancio che riguardano misure chiave come il bonus da 200 euro inizialmente previsto per lavoratori, dipendenti, pensionati e disoccupati. Ora la misura viene estesa anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali agli autonomi e collaboratori domestici. Il governo Draghi. Ha anche deciso di creare un buono da €60 per l’abbonamento ai trasporti pubblici. E’ rivolto a studenti e lavoratori. Può essere utilizzato per un solo acquisto e copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare 60 euro. Il bonus può essere usato per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. Ci sono comunque limiti di reddito: il bonus trasporti può essere chiesto dei cittadini che nel 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35.000 euro. L’erogazione del buono avverrà con modalità informatica.

La nuova versione del decreto stanzia inoltre risorse aggiuntive destinate alle regioni; altre risorse sono destinate a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.