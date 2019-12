“Greta e i Giganti”, la favola sull’attivista Greta Thunberg

In una favola per bambini, “Greta e i Giganti” (Gallucci), scritta da Zoe Tucker, e illustrata da Zoe Persico, l’attivista svedese Greta Thunberg diventa la protagonista della storia. All’interno del libro, il cui acquisto è collegato ad una donazione a Greenpeace Italia pari all’1,5% del prezzo di copertina (15 euro), si narra infatti della giovane che ha sensibilizzato milioni di persone sul tema del cambiamento climatico e sulla difesa dell’ambiente. Tra le pagine del racconto “Greta vive in una bellissima foresta minacciata dalle attività dei Giganti. Fin dalla loro comparsa, hanno abbattuto gli alberi per costruire case, poi le case sono aumentate, diventando villaggi e città, e ora della foresta non è rimasto quasi nulla. Un lupo dal soffice manto argentato si fece avanti, con la coda bassa. ‘Aiutaci, ti prego’ le sussurrò”.

La protagonista, allora, si mette ad attendere i Giganti con un cartello con su scritto “Basta”, in un primo momento da sola, e poi insieme a una folla di persone e animali, riuscendo a fermarli, perché “non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”, suggerisce la storia. Inoltre il libro indica ai lettori come aiutare Greta, ad esempio informandosi, parlando con gli amici, modificando le proprie abitudini, facendosi accompagnare dagli adulti a qualche manifestazione, usando mezzi di trasporto non inquinanti, e molto altro ancora. “Forse penserai che questo non faccia una grande differenza, ma se ci mettiamo d’impegno tutti insieme, POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO!”, suggerisce la favola.