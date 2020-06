Grumo Nevano, lite sui social si trasforma in un bagno di sangue: 15enne arrestato per tentato omicidio

A Grumo Nevano, piccolo comune alle porte di Napoli non molto distante dal quartiere Scampia, quella che era nata come una insignificante lite sui social si è trasformata in un agguato di sangue che ha sfiorato la tragedia. Un 15enne è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale dopo aver accoltellato un 19enne.

I due rivali si erano insultati a colpi di tastiera sul campo virtuale di un noto social network. Nonostante lo scontro sia avvenuto per motivi banale i giovani hanno deciso di incontrarsi dal vivo per chiarire una volta per tutti la questione. Ma il 15enne ha ben pensato di trasformarsi da “leone da tastiera” a “bullo di strada” e vendicare con il sangue l’affronto ricevuto: secondo quanto appurato il minorenne ha ferito con un coltello il 19enne, che ha riportato una profonda ferita alla base orecchio destro.

A seguito dell’accaduto il ragazzo ferito è stato ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore “San Giovanni di Dio”, fortunatamente non ha riportato danni gravi e non è in pericolo di vita.

Mentre per l’aggressore, che era incensurato, sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio e porto porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato uno straccio con evidenti tracce di sangue, quasi sicuramente appartenenti al 19enne aggredito. Attualmente il 15enne, in quanto minore, è stato condotto presso il Centro di Prima accoglienza di Napoli Colli Aminei in attesa di giudizio.

La considerazione immediata che affiora alla mente dopo un fatto di cronaca del genere è che forse, anzi quasi sicuramente, l’emergenza sanitaria che ha sconvolto le nostre vite negli ultimi tre mesi non ci ha insegnato nulla. Pensavamo che il virus ci potesse far diventare delle persone migliori, immaginavamo che la lontananza e l’isolamento obbligato ci avesse dato l’opportunità di apprezzare maggiormente il prossimo e quelle libertà che fino al giorno prima della diffusione della pandemia davamo per scontate.

Probabilmente ci eravamo illusi troppo presto. Oppure questo è solo un caso isolato, dettato da problematiche ben più profonde, di cui in al momento non abbiamo abbastanza dati da analizzare.

Norbert Ciuccariello