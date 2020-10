Gualtieri si smarca dalla bocciatura di Conte sul Mes: “L’ho negoziato io a maggio”

Le notizie sono due. La prima che Gualtieri si smarca da Conte sulla bocciatura del Mes espressa ieri, bocciatura che ha causato non pochi mal di pancia nel pd, la seconda che Gualtieri sapeva da maggio del Mes.

La domanda che molti italiani si pongono sul Mes è se Conte resterà con il cerino in mano o si produrrà in una delle acrobatiche giravolte come ha abituato gli italiani?

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Radio24 a specifica domanda sull’argomento ha dichiarato: “Dico le stesse cose da maggio: sono favorevole al Mes anche perché l’ho negoziato io e so bene che non presenta nessun tipo di condizionalità.”

Gualtieri ha poi chiarito un fatto tecnico che il presidente del Consiglio aveva già avuto modo di affrontare: “Il beneficio per l’Italia dell’utilizzo del Mes non sono 37 miliardi aggiuntivi ma sono i risparmi di interessi, 300 milioni all’anno. Ovviamente anche 300 milioni per un ministro dell’Economia sono una cifra significativa, quindi io sono favorevole all’utilizzo” ha infine concluso il ministro dell’Economia.