Gualtieri “Stiamo lavorando ad un piano di rilancio senza precedenti”

ROMA. Con la prossima legge di bilancio il governo lavorerà a “un progetto pluriennale di rilancio senza precedenti” che permetta di recuperare i ritardi e “cambiare il Paese”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a In mezz’ora su RaiTre. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di presentare a settembre con il Def un piano per la ripresa per “investire sul futuro, sull’innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità ambientale, sugli investimenti. Chiediamo a tutte le forze di contribuire e dare idee e proposte. Governi di grandi coalizione non mi sembrano una soluzione utile in questa fase E’ bene che questa maggioranza vada avanti, ha mostrato la capacità di affrontare i problemi. E’ bene dialogare con tutti, costruire un grande patto con tutte le forze sociali, economiche, produttive. Bisogna dialogare con l’opposizione. E’ fondamentale, passato il momento più difficile, non disperdere lo spirito costruttivo unitario”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a In mezz’ora.