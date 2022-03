Guerra Ucraina, il negoziato continua. Zelensky vede 3 premier europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev i capi dei governi di Polonia, Mateusz Morawiecki, Repubblica Ceca, Petr Fiala, e Slovenia, Janez Jansa. I tre primi ministri sono arrivati nella capitale ucraina dopo un viaggio in treno. “La vostra visita a Kiev in questo momento difficile per l’Ucraina è un forte segno di sostegno. Lo apprezziamo davvero“, ha detto Zelensky.

La Polonia propone missione di pace in Ucraina

La Polonia è la più risoluta. “State combattendo anche per la nostra sicurezza” ha detto Morawiecki ai leader ucraini. “Se perdiamo l’Ucraina, l’Europa non sarà più la stessa“, ha aggiunto il primo ministro polacco. Mentre il suo vice, Kaczynsky, chiede una “missione di pace” in Ucraina, possibilmente della Nato e non disarmata.

Biden in Europa la prossima settimana

Una proposta di cui si parlerà la prossima settimana al vertice straordinario della Nato a Bruxelles. E a cui parteciperà anche il presidente americano Joe Biden, che quindi torna in Europa, come avevano previsto alcune indiscrezioni. L’appuntamento è fissato per il 24 marzo. L’obiettivo, fa sapere il portavoce della Casa Bianca, è “discutere le nostre preoccupazioni condivise sull’Ucraina, compresi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire supporto umanitario alle persone colpite dalla violenza e affrontare altre sfide legate al conflitto“.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs — US Mission to NATO (@USNATO) March 15, 2022

La trattativa Ucraina-Russia prosegue. “C’è spazio per un compromesso”

Il negoziato in video conferenza tra la delegazione russa e quella ucraina è andata avanti per tutta la giornata di ieri e prosegue oggi. “Una trattativa difficile, ci sono profonde contraddizioni. Ma c’è spazio per un compromesso“, ha commentato il capo negoziatore ucraino Podolyak.