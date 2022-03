Guerra Ucraina, anche Zelensky domani alla manifestazione di Firenze

Domani manifestazione per la pace a Firenze e in altre 100 città europee

Interverrà anche Volodymyr Zelensky domani alla Manifestazione per la pace organizzata a Firenze dal sindaco Dario Nardella. Il presidente ucraino si collegherà con piazza santa Croce dove è stato allestito un maxischermo. Prevista la partecipazione, sempre in collegamento video, anche del sindaco di Kiev Vitalij Klye’ko.

Domani alle 15 a Firenze

La manifestazione “Cities stand for Ukraine” è fissata per domani alle ore 15. Firenze sarà solo capofila: all’iniziativa partecipano in contemporanea 100 città europee. E’ stata infatti organizzata da Eurocities, la rete che raggruppa le maggiori città europee, e di cui Nardella è presidente.

Sono attese migliaia di persone, e hanno aderito anche partiti, come il Partito democratico, con il leader Enrico Letta, e sindacati come la Cgil e il suo segretario Maurizio Landini.

Zelensky: “La Ue deve fare di più”

Il presidente ucraino, in attesa dell’intervento di domani, è tornato a farsi sentire con un messaggio rivolto ai cittadini ucraini ma anche all’Europa. “Dobbiamo resistere e continuare a combattere“, anche se “non è facile“, ha detto Zelensky, che ha parlato di “svolta strategica” e di movimento “verso la vittoria“. Per il presidente ucraino l’Unione europea “deve fare di più per l’Ucraina e per se stessa, noi siamo in attesa“. Un messaggio rivolto ai leader europei riuniti a Versailles per discutere di nuove sanzioni alla Russia e di un aumento degli aiuti militari a Kiev. Niente da fare invece per la procedura di adesione accelerata all’Unione richiesta da Zelensky.

Incontro del Min @luigidimaio con il Segretario Generale della #NATO, @jensstoltenberg per un approfondito scambio sull’aggressione🇷🇺 a🇺🇦.

🇮🇹 impegnata a favorire una rapida soluzione della crisi e a mantenere aperto il dialogo in coordinamento con alleati e partner. — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) March 11, 2022

No alla no-fly zone

No anche alla no-fly zone, altra pressante richiesta di Kiev. La Nato si è già più volte espressa, e oggi lo ha ribadito il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio che ad Antalya in Turchia ha incontrato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. “Siamo tutti d’accordo – ha detto Di Maio – sul fatto che non vogliamo una guerra” con la Russia ed “è chiaro che coinvolgere la Nato in una no fly zone significherebbe far scoppiare una guerra mondiale“.