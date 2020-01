Harry e Megan: la Regina Elisabetta convoca un vertice di famiglia

Non sarà la resa dei conti finale, ma poco ci manca. Sua Maestà, la Regina Elisabetta, ha convocato per oggi a Sandringham, nella residenza di campagna della Royal Family, un decisivo vertice di famiglia nel quale ci sarà il tanto atteso incontro tra i principi Harry e William, loro padre il principe Carlo e la Regina regnante. L’incontro verterà sull’intenzione dei duchi di Sussex di abbandonare lo stato di membri “senior” della famiglia reale britannica.

Secondo numerosi fonti interne a Buckingham Palace la notizia avrebbe mandato su tutte le furie la Regina Elisabetta e creato notevole caos all’interno della famiglia. Tra i più rattristati il principe Williams che avrebbe dichiarato: “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita adesso non posso più farlo: siamo entità separate“. Secondo il Sunday Times l’affermazione sarebbe stata confidata ad un amico intimo del principe William, una frase dalla quale traspare grande tristezza e delusione per un legame che sembra essere arrivato ai minimi storici ma per il quale nutre ancora qualche speranza: “Ne sono rattristato. – ha aggiunto William – Tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che posso fare è tentare di sostenerli e sperare che arrivi il giorno in cui saremo di nuovo tutti sullo stesso tono. Io voglio che siamo tutti nella stessa squadra“.

Mentre la prospettiva di “nuova vita“, se così possiamo definirla, di Harry e Meghan sembra abbia acceso un nuovo entusiasmo nella coppia. Secondo una notizia diffusa dal Times Meghan Markle avrebbe già firmato un contratto con la Disney, sulla base del quale presterà la sua voce ad una delle sua produzioni. Nonostante la duchessa di Sussex abbia espresso il desiderio di raggiungere l’indipendenza economica con il marito, filtrano voci secondo le quali sia stato pattuito che il compenso per questo lavoro venga destinato in beneficenza, a favore di Elephants Without Borders, un’organizzazione a tutela e protezione gli animali dal bracconaggio. Inoltre la registrazione sarebbe già stata realizzata in corrispondenza delle vacanze natalizie che la famiglia ha trascorso in Canada il mese scorso.

Il principe Harry e Meghan Markle

La Regina Elisabetta, e più in generale tutta la Royal Family, avrà da risolvere questioni non poco impegnative legate alla sicurezza dei duchi di Sussex, che dovrà essere studiata ed elaborata dal governo britannico e quello canadese, oltre a quello legato all’indipendenza economica. Per quest’ultima faccenda la preoccupazione di Harry e Meghan, è legata alla registrazione del il marchio “Sussex Royal“: i due hanno lo depositato il Gran Bretagna per fini commerciali, editoriali, d’autopromozione e come trademark con il quale veicolare future attività di raccolta fondi attraverso il loro nuovo ente di beneficenza.

Ma sembrerebbe che un certo Ui Phoenix Kerbl abbia fiutato l’affare e depositato una richiesta in Ue, anticipando la coppia che lo aveva registrato solamente nel Regno Unito, per potersi garantire l’utilizzo del trademark per una vasta gamma di beni. Mossa che ha spiazzato i due “dissidenti” reali, i quali sarebbero pronti ad affrontare un braccio di ferro legale per ottenere l’utilizzo del marchio in esclusiva mondiale.

È probabile che Queen Elizabeth II se la rida sotto i baffi per questo piccolo intoppo e che nel corso del vertice odierno cerchi di far far rinsavire il nipote convincendolo che la vita al di fuori di Buckingham Palace non è così facile come Harry e la consorte si erano immaginati.

Carlo Saccomando