I 32 anni che dividono “Matrimonio all’italiana” da Mastroianni

Marcello Mastroianni, nato in provincia di Frosinone nel 1924, moriva a Parigi il 19 dicembre 1996. Interprete di numerosi film accanto a Sophia Loren, ha dimostrato la sua bravura sia in ruoli drammatici sia comici, lavorando con grandi registi del cinema italiano, tra cui Federico Fellini e Vittorio De Sica. Fu proprio De Sica a dirigere la straordinaria coppia Mastroianni-Loren in “Matrimonio all’italiana”, film cult che il pubblico poté godersi nelle sale cinematografiche a partire dal 19 dicembre del 1964, 32 anni prima della scomparsa del grande “Marcello”. La pellicola, premiata più volte, così come Mastroianni, è tratta dalla commedia teatrale “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo.

Simona Cocola