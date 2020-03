I carabinieri rendono omaggio al prezioso lavoro di medici e infermieri

È diventato nel giro di pochissime ore topic trend sul web il disegno realizzato da Franco Rivoli e pubblicato sul profilo social dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiaravalle Centrale, comune di oltre 14mila abitanti in provincia di Ancona.

L’opera, dedicata all’emergenza Coronavirus, è un vero e proprio omaggio nei confronti del personale sanitario impegnato in tutta la penisola a contrastare in prima linea l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, situazione alla quale si aggiunge la nomale mole di lavoro.

Il disegno in questione rappresenta una dottoressa, la quale indossa mascherina, guanti, camice e cuffia, intenta a cullare tra le proprie braccia l’Italia, come se fosse un neonato. La penisola è di colore rosso, a simboleggiare la situazione di pericolo ed emergenza che il Paese sta vivendo in questo momento, oltre che identificativo delle cosiddette “zone rosse”.

La coperta nella quale è avvolta l’Italia è la bandiera tricolore, mentre tra i dettagli più significativi spiccano le due ali da angelo che fanno capolino dietro la schiena della donna. Il significato è molto semplice: medici e infermieri d’Italia sono i nostri angeli custodi.

Norbert Ciuccariello