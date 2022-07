I disturbi del sonno nella vita di un cane

Uomini e cani appartengono sicuramente a due specie diverse, ma hanno molti aspetti in comune. Tra questi vi è, ad esempio, l’importanza del sonno.

Il sonno è un aspetto molto importante per la salute dell’uomo quanto per quella del cane, in quanto il sonno permette il recupero sia fisico che mentale ed ha un ruolo essenziale sia nell’apprendimento che nella memoria di queste due specie.

Gli esperti spiegano che i cani, in genere, dormono in media 12-14 ore al giorno, mentre i cuccioli sulle 18-20 ore al giorno (questi ultimi hanno però il sonno più leggero di un cane adulto e si svegliano spesso la notte per fare i loro bisognini).

Anche questo del sonno sembra essere un aspetto che deve essere differenziato in base all’età, alla taglia, all’attività fisica e allo stile di vita dei cani (un cane d’appartamento, ad esempio, può dormire anche fino a 18-20 ore; mentre un cane da lavoro in media 10 ore, con dei pisolini durante la giornata).

È importante che ogni cane abbia fasi della giornata ben equilibrate, con momenti di attività fisica (camminate e corse), di condivisione con altri cani (o altri animali) e con il proprietario, di giochi con il padrone e con momenti di impegno mentale (utilizzo del fiuto ed altre attività che richiedano uno sforzo cognitivo). Senza dimenticare una sana ed equilibrata alimentazione e, ovviamente, il sonno.

Secondo il parere degli esperti, se un cane non dorme abbastanza o dorme troppo, potrebbe soffrire di alcuni disturbi del sonno oppure potrebbe avere bisogno di svolgere una maggiore attività durante la giornata, sempre che non siano presenti patologie di qualche genere (ad esempio patologie alla tiroide, che influiscono anche sul sonno).

I disturbi del sonno nei cani possono provocare problemi al sistema immunitario ed influenzarne il comportamento. Inoltre se l’animale non dorme a sufficienza o dorme male e non raggiunge la fase REM (la fase più importante del sonno), gli si impedisce di sognare.

Anche il cane ha questa capacità ed il sogno sembra permettergli di rielaborare ciò che ha appreso durante l’arco della giornata, infatti non bisogna preoccuparsi se in quei momenti lo sentiamo guaire, agitarsi o anche ringhiare. Anzi, non c’è nemmeno bisogno di “calmarlo”, in quanto risvegliare il cane che dorme in maniera improvvisa potrebbe interrompere un processo cognitivo molto importante e questo potrebbe lasciarlo molto turbato. Che arrivi da qui il detto “non svegliare il can che dorme”?

(Paxels @Griffin Wooldridge)

Quali sono i disturbi del sonno più comuni nel cane?

Secondo gli esperti, i cani possono soffrire di alcuni disturbi del sonno. Tra i principali vi sono:

1) Insonnia

Un cane può soffrirne per diverse ragioni, ma generalmente è a causa dell’esistenza di alcuni problemi di salute. Spesso è segno di problemi come dolori articolari, lesioni, allergie, incontinenza, cattiva digestione, vecchiaia o altre patologie. Anche lo stress e l’ansia possono causare insonnia nei cani. La buona notizia è che con l’aiuto del veterinario il problema può essere identificato e trattato nella maniera più adeguata.

2) Iposonnia

In questi casi si osserva una diminuzione della durata totale del sonno (inferiore a circa il 70% della durata media).

3) Ipersonnia

In questo caso si può assistere a lunghe dormite dell’animale, spesso perché sono presenti problemi legati alla sfera alimentare (quali iporessia, ovvero perdita dell’appetito, o anoressia) o nei casi di depressioni acute del cane. Oppure si può assistere ad una situazione particolare che corrisponde al quadro clinico della sindrome “narcolessia-catalessi”.

4) Narcolessia

È un disturbo raro nei cani, ma comunque di un certo rilievo. In genere, quando un cane soffre di narcolessia cade improvvisamente nel sonno, anche mentre sta facendo qualcosa (crisi che di solito si verifica dopo un periodo in cui l’animale ha sperimentato una forte ansia o comunque una forte emozione). Si tratta di un disturbo che può interessare soprattutto i cani obesi o i cani che hanno problemi al sistema immunitario. Questo sembra essere un disturbo incurabile, l’unica soluzione è tenere il cane calmo, evitargli situazioni di stress e aiutarlo a gestire le crisi quando queste si verificano.

5) Sindrome delle apnee nel sonno

Sindrome conosciuta perché molto comune nell’uomo. Si tratta di problemi respiratori che si verificano durante il sonno, lo interrompono improvvisamente. Questo può rendere il cane più stanco durante il giorno, anche se può sembrare che apparentemente dorma tutta la notte. Anche il sovrappeso ed il forte russare possono essere un chiaro segno che il cane soffre di apnea notturna.

Tra questi disturbi, quelli sicuramente più frequenti sono l’insonnia ed i risvegli notturni. La cosa importante è riuscire ad accorgersene e consultare il medico veterinario di fiducia per alcuni accertamenti.

(Pexels @Ivan Babydov)

Conclusioni

Così come gli uomini, anche i cani possono soffrire di alcuni disturbi del sonno, tra cui: insonnia, iposonnia, ipersonnia, narcolessia e apnee notturne.

Può essere difficile riuscire a capire se il proprio cane dorme a sufficienza, perché in genere tendono a fare dei pisolini durante il giorno. Tuttavia, se ci si accorge che un cane dorme troppo o troppo poco, potrebbe esserci qualcosa che non va.

Il cane, per sua natura, ha bisogno di regole e di una routine quotidiana, che di norma prevede: mangiare, passeggiare, giocare e dormire. In questo modo, stimolando ed invogliando il nostro amico a 4 zampe, lo si aiuterà quindi a regolare i propri ritmi e a migliorare il suo sonno notturno, di conseguenza migliorerà anche la sua qualità di vita.

In sintesi, è importante sapere se c’è qualcosa di diverso nel comportamento del sonno del proprio cane, quindi in caso questi si verifichino è importante consultare il medico veterinario di fiducia e identificare il problema.

Valeria Glaray