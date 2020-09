I funerali di Willy, centinaia di ragazzi sulle magliette bianche il saluto “Ciao Willy”

FROSINONE. Sono già centinaia le persone in fila per‎ entrare al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, dove inizieranno i funerali di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro.

Anche i parenti del ragazzo sono arrivati, in lacrime: sull’auto una fotografia del figlio ucciso. Familiari e amici indossano maglie e camicie bianche, come la maggior parte dei partecipanti: è stata una richiesta della famiglia del giovane, come “segno di purezza e di gioventù” aveva riferito il sindaco di Paliano. Nel campo sportivo, in attesa dell’inizio della cerimonia, moltissimi ragazzi sulle sedie in plastica disposte sul manto erboso con maglie bianche e la scritta ‘Ciao Willy’.

La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi.