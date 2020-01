I nonni, oggi sostegno economico di molte famiglie in difficoltà

ROMA. I nonni sono sempre stati un punto cardine per le famiglie, un collante e un punto di riferimento. Da qualche tempo però i nonni sono diventati anche un sostegno economico, in molti casi, irrinunciabile. In Italia 7,4 milioni di famiglie, circa una su tre, vivono di pensione. Nel senso che gli assegni sono la principale fonte di reddito.

Un dato che la dice lunga sull’invecchiamento della popolazione e su quanto la pensione sia diventata fondamentale per andare avanti. Un ammortizzatore sociale strategico in epoca di ‘lavoretti’. Tanto che “la presenza di un pensionato all’interno di nuclei ‘vulnerabili’ consente “quasi di dimezzare l’esposizione al rischio di povertà”. Insomma i nonni fanno da paracadute e ‘salvano’ figli e nipoti. A certificarlo è l’Istat che fa il conto sulle famiglie con anziani, ma il fenomeno ha proporzioni ancora più ampie perché spesso si condivide l’assegno pur vivendo sotto tetti diversi.