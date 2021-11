I vini toscani alla conquista di Manhattan

I vini toscani, molto attesi dal pubblico americano, approdano in un'esclusiva gioielleria di Manhattan per essere i grandi protagonisti di New York

I vini toscani sbarcano a New York e seducono la Grande Mela. Otto eccellenze del panorama enologico italiano, tra cui 6 etichette toscane, due del marchio Carratelli Wine, saranno protagoniste nel tempio del lusso di NY, l’esclusiva gioielleria “London Jewelers”, nel cuore di Manhattan.

Un evento riservato e super vip, il prossimo 20 e 21 novembre, celebrerà l’italianità nel connubio vino-gioielli. L’appuntamento si chiama “London Jewelers celebrates Italy” ed è organizzato dalla famiglia Udell, in collaborazione con l’Italian Trade Commission e Carratelli Wine.

Una vetrina per i vini toscani e le eccellenze italiane

Sarà una vetrina per promuovere le eccellenze italiane della gioielleria ed enogastronomiche, con brand dell’alta moda emblemi dello stile italiano come Gucci, Bulgari, Pomellato, Buccellati.

Per i vini la Toscana è regina con 6 etichette partecipanti : Brunello di Montalcino, Morellino di Scansano,Poggio Nibbiale , Tommaso Igt Toscana, Cavalli Igt , Carratelli Wine –

Matteo Cichero, Art Director della Carratelli Holding, è entusiasta: “ In un momento storico difficile come questo, in cui tutta l’Italia sta dimostrando che è possibile uscire dalla crisi causata dal Covid, anche noi della Carratelli Wine vogliamo dare il nostro contributo. Il vino come un gioiello, ambasciatore dell’Italia, della nostra storia e della tradizione che ci contraddistingue nel mondo, forte di secoli di storia.

Migliaia di persone potranno degustare il vino, ammirando le collezioni più prestigiose di alta gioielleria. Un modo per promuovere il Made in Italy e la nostra nazione come meta capace di far sognare il mondo intero”.