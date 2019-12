Il 2020 al cinema: molti i film tratti dai classici della letteratura

Nel 2020 saranno diversi i film tratti dai libri, come riporta la rivista “Il Libraio”. Tra classici e animazione per i più piccoli, in calendario sono previste anche pellicole d’azione, commedie romantiche, e molto altro ancora. Sono stati da poco annunciati i titoli, e non si sa quando arriveranno nelle sale cinematografiche italiane, ma alcuni riguardano nuove versioni di film già realizzati, mentre altri sono tratti da testi immortali.

Il Richiamo della Foresta | Trailer Ufficiale HD | 20th Century Fox 2019

Le storie di cui narrerà il Cinema, tra le altre, sono: Emma di Jane Austen, Giro di vite di Henry James, Il richiamo della foresta di Jack London, Peter Pan di James Matthew Barrie, Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, Gli indifferenti di Alberto Moravia, Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga di Beatrix Potter. E ancora, Assassinio sul Nilo di Agatha Christie, La donna alla finestra di A. J. Finns (pseudonimo di Daniel Mallory), Il cielo in gabbia di Christine Leunens, Diabolik, il Re del Terrore di Alfredo Castelli e Angela Giussani.

Simona Cocola