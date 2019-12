Il Bologna vince a Lecce (3-2), pari in extremis del Parma col Brescia

Lecce – Bologna 2-3

LECCE. Terzo successo nelle ultime quattro gare per il Bologna che passa 3-2 al Via del Mare: protagonista assoluto Orsolini, doppietta intervallata da Soriano. Scintille tra un nervosissimo Medel e Mihajlovic prima dell’intervallo, inutili le reti di Babacar e Farias nel finale per i salentini. Emiliani all’8° posto alle spalle proprio del Parma.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (46′ Shakhov), Tabanelli (60′ Farias); Mancosu; Falco (81′ La Mantia), Babacar. All. Liverani

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli (76′ Schouten); Orsolini, Soriano (87′ Svanberg), Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Reti: 43′ e 66′ Orsolini (B), 56′ Soriano (B), 85′ Babacar (L), 90′ Farias (L)

Ammoniti: Tachtsidis (L), Medel (B), Mbaye (B), Babacar (L), Schouten (B), Calderoni (L)

Parma-Brescia 1-1

PARMA. Tra Parma e Brescia finisce 1-1. Un pari che muove la classifica, ma che serve a poco a entrambe le squadre. Al Tardini primo tempo con tante occasioni ma zero gol. Nella ripresa poi le Rondinelle sbloccano la gara con Balotelli al 72′ e i padroni agguantano il pareggio con una zuccata di Grassi nel recupero su assist di Kulusevski.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (74′ Kucka), Barillà (81′ Pezzella); Sprocati, Kulusevski, Gervinho (55′ Grassi). All. D’Aversa

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (83′ Martella); Torregrossa (78′ Morosini), Donnarumma (61′ Balotelli). All. Corini

Reti: 2′ Balotelli (B), 92′ Grassi (P)

Ammoniti: Cistana (B), Hernani (P), Gagliolo (P), Mateju (B)