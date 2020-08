NEW YORK. Sono 1.442 le vittime per coronavirus registrate negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore.

Lo riporta il nuovo bilancio della Johns Hopkins University. E’ il quarto giorno consecutivo che i morti per la pandemia superano i 1.200.

In totale ora si contano 153.268 vittime. Con gli ulteriori 69 mila casi di positività registrati in 24 ore, gli Usa raggiungono quota 4,5 milioni di casi da inizio pandemia.