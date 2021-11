Il gatto: quando mangiare l’erba è un problema o una soluzione

I gatti sono animali carnivori a cui capita, occasionalmente, di mangiare l’erba. E chi ha, o chi ha avuto, almeno un gatto abituato a gironzolare per il giardino dovrebbe averlo visto almeno una volta. Lo stesso vale per chi ha un gatto domestico, questo potrebbe essere stato visto nel mangiare magari una pianta di quelle presenti in casa.

Per molti animali, gatti inclusi, mangiare l’erba è un atteggiamento completamente fisiologico, ma perché questi felini mangiano l’erba? È una di quelle domande a cui non si sa rispondere con certezza, ma sono numerosi gli esperti che nel corso degli anni hanno elaborato ipotesi riguardante questo mistero.

Per quale motivo il gatto mangia l’erba?

Come abbiamo precedentemente accennato, non è ancora stata trovata una risposta accurata a questa domanda, ma di ipotesi ne sono state avanzate molte.

Una tra le teorie più diffuse ed accreditate, ad esempio, è che il gatto mangia l’erba per favorire la digestione. Questa è una spiegazione che si è utilizzata per lo più in passato, quando ancora il gatto era un animale selvatico che si nutriva delle prede che cacciava da sé, mangiandone anche le parti di queste ritenute meno commestibili, la cui conseguenza era una difficile digestione. Qui l’erba aveva quindi la funzione di digestivo, utile per indurre l’animale al vomito ed espellere così le parti non commestibili. Un’abitudine che si è mantenuta nel tempo.

Un’altra teoria, invece, derivante da una ricerca a cura dell’Università della California, sostiene che i gatti mangiano l’erba perché quest’ultima li aiuta ad espellere i parassiti dall’intestino. Ma anche questa teoria sembra sia stata ipotizzata più per gli antenati dei nostri gatti odierni.

Altri esperti ancora sostengono che il gatto mangia l’erba per le sue sostanze nutritive, in quanto alcuni tipi di piante sono ricche di vitamine e minerali, come l’acido folico e la vitamina D.

Infine, un’altra teoria su cui però vi sono molti esperti che hanno espresso il loro totale dissenso, sostiene che il gatto mangia l’erba per espellere le palle di pelo, ingerite durante la propria toelettatura quotidiana e rimaste indigeste nello stomaco.

Conclusioni

Per ricapitolare, sembra quindi normale per un gatto mangiare l’erba per poi vomitare, anche se non se ne conoscono i reali motivi.

Per quanto riguarda le carenze nutrizionali o le palle di pelo, sono molti i padroni che tengono sempre a disposizione per il proprio gatto domestico degli snack che contengono un’alta concentrazione di erba, composti da ingredienti naturali, senza zuccheri aggiunti o sostanze dannose per la loro salute e facili da far assumere all’animale.

Mentre altri ancora pensano al facilitare l’espulsione delle palle di pelo del gatto adulto prendendo delle creme o delle paste morbide apposite da far mangiare loro, dal gusto appetibile ed anch’esse facili da somministrare all’animale. Un metodo efficace ed indolore per aiutare l’animale a far espellere il pelo presente nel suo tratto gastrointestinale.

Inoltre, nonostante le varie ipotesi sul perché il gatto mangia l’erba, in caso di episodi di vomito sono molti i veterinari esperti che suggeriscono di tenere il proprio gatto chiuso in casa per un paio di giorni, in modo da evitare loro di andare a mangiare l’erba per indurli a vomitare ed affaticare così i muscoli dello stomaco.

Ad ogni modo, è sempre consigliato informarsi dal proprio medico veterinario di fiducia, in particolare se l’animale presenta frequenti episodi di vomito.

Valeria Glaray