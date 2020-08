Il governatore De Luca “Stop alle irresponsabilità e tamponi a chi rientra”

NAPOLI. Stop a comportamenti irresponsabili e annuncio che a breve partirà “l’effettuazione dei tamponi per chi rientra dall’estero anche all’aeroporto di Capodichino” a Napoli. Sono le indicazioni che fornisce il governatore campano, Vincenzo De Luca.

“Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna – dice De Luca – La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. E’ intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”. ‘Occorre evitare viaggi all’estero eventualmente già programmati” dice De Luca.