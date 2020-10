Il governo in crisi di nervi da onnipotenza bacchetta i sindici e mobilita i prefetti

Scontro con i sindaci sul nuovo Dpcm. Il governo chiama in campo i prefetti che decideranno le chiusure anti-movida con i Comuni. “Col nuovo Dpcm lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno ovviamente supportati in tutto dai Prefetti, negli appositi Comitati provinciali di ordine pubblico”. Lo ha affermato il Sottosegretario all’Interno con delega agli Enti Locali, Achille Variati.

“Ed è proprio con i Prefetti e nei Comitati Provinciali – prosegue Variati – che si potranno valutare casi particolarmente delicati in cui risultasse necessario, opportuno e possibile chiudere al pubblico strade o piazze”.

Il Sottosegretario infine ha sottolineato che “laddove si rivelassero condizioni di urgenza, nell’arco di 24 ore si può far anche l’ordinanza di chiusura, ma è chiaro che non vanno tralasciati una serie di passaggi, non ultimo quello che, quando un provvedimento riguarda un’esercizio, va notificato”.