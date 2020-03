Il governo lancia la campagna “Grazie”, dedicata ai lavoratori in prima linea

Palazzo Chigi lancia la campagna di comunicazione “Grazie“, dedicata a tutti gli operatori sanitari e a tutti i lavoratori che si stanno adoperando per fornire quotidianamente servizi fondamentali e insostituibili per i cittadini. Un sentito ringraziamento nei confronti di tutti quei cittadini italiani che attraverso il loro prezioso apporto stanno contrastando in prima linea la diffusione del Coronavirus.

Inoltre il filmato vuole inoltre sottolineare l’importanza di continuare a restare a casa, poiché è restando a casa che si evita di trasmettere ulteriormente il virus e di allargare la platea dei contagiati.

Le immagini dello spot documentano il lavoro quotidiano di medici, operatori sanitari, farmacisti, forze dell’ordine, militari, commessi nei supermercati, operatori del settore alimentare e si conclude con immagini di persone in ambiente domiciliare. La voce fuoricampo ricorda la call to action: se li vuoi ringraziare anche tu, resta a casa. Il claim è: “L’Italia è orgogliosa di voi. Grazie”. #iorestoacasa.

Carlo Saccomando